Dai pasti ai farmaci, si moltiplicano le idee ‘salva mamma’ in smartworking (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – “Salva la mamma… in smartworking”. Slogan più azzeccato per questo momento storico non poteva esserci. Sì perché da quando, lo scorso 15 marzo, gran parte dell’Italia si è colorata di rosso, l’umore delle mamme (e dei papà) rischia di tendere facilmente al nero. Se, infatti, la tecnologia supporta le professioni consentendo ai genitori di lavorare “agilmente” da casa, c’è davvero poco di agile nel gestire smartworking, didattica a distanza, pasti, pulizie ecc. ecc.. Insomma, tutto quello che comporta la quotidianità della vita familiare. E se di figli se ne hanno più d’uno, magari minorenni, il carico d’incombenze rischia di scaricare ben presto le batterie. Le scuole chiuse sono una questione non da poco se si pensa che, secondo i dati Istat, le famiglie italiane con entrambi i genitori lavoratori sono 3,9 milioni (su un totale di 8,4 milioni di coppie con almeno un figlio) e di queste il 29% ha bambini fino a 6 anni, il 45% tra i 6 e i 17 anni, il resto dai 18 anni in su. E circa 2 milioni sono i genitori single. Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – “Salva la mamma… in smartworking”. Slogan più azzeccato per questo momento storico non poteva esserci. Sì perché da quando, lo scorso 15 marzo, gran parte dell’Italia si è colorata di rosso, l’umore delle mamme (e dei papà) rischia di tendere facilmente al nero. Se, infatti, la tecnologia supporta le professioni consentendo ai genitori di lavorare “agilmente” da casa, c’è davvero poco di agile nel gestire smartworking, didattica a distanza, pasti, pulizie ecc. ecc.. Insomma, tutto quello che comporta la quotidianità della vita familiare. E se di figli se ne hanno più d’uno, magari minorenni, il carico d’incombenze rischia di scaricare ben presto le batterie. Le scuole chiuse sono una questione non da poco se si pensa che, secondo i dati Istat, le famiglie italiane con entrambi i genitori lavoratori sono 3,9 milioni (su un totale di 8,4 milioni di coppie con almeno un figlio) e di queste il 29% ha bambini fino a 6 anni, il 45% tra i 6 e i 17 anni, il resto dai 18 anni in su. E circa 2 milioni sono i genitori single.

Advertising

leone_monti : @Mishimajakowskj @Gianni_Elia @AndreaRoventini @SI_sinistra Grande utilizzo di wikipedia, dai ora però falla una do… - __c_a_r_o___ : @aasiainyourarea allora partendo dal punto che non devi levare nulla dai pasti e devi pensare anche che quelle che… - spyheda : @aasiainyourarea asia ma non scherziamo, puoi mangiare tutto in modo bilanciato non devi togliere niente dai tuoi pasti - sugawarsenpai : @sognandoilmare_ bravissimx, ora vado a cenare, cerca anche tu di mangiare qualcosa, anche poco, probabilmente avra… - matubellavista : Mia madre che mi impedisce di mangiare fuori dai pasti mi sta facendo perdere due chili in tre giorni, io sono sconvolta. E affamata. -

Ultime Notizie dalla rete : Dai pasti Dieta ricetta per dimagrire 10 kg: cosa mangiare ... ma non impossibile, dipende dal proprio stato fisico di partenza e dai sacrifici che si è disposti ... Ricette dietetiche Non saltare i pasti, l'organismo non si fa prendere in giro con le scorciatoie, ...

Dieta iposodica: come dimagrire senza il sale In base ad alcune ricerche che sono state effettuate, un italiano medio tende a consumare dai 10 ai ... Ecco un esempio di menù di dieta iposodica che comprende i tre pasti principali + gli spuntini ...

Dai pasti ai farmaci, si moltiplicano le idee 'salva mamma' in smartworking - DIRE.it Dire “Con Covid azzerate 21 milioni di partenze tra Pasqua e ponti Aprile-Maggio” L’emergenza Covid azzererà 21 milioni di partenze e spostamenti tra Pasqua e ponti del 25 aprile e 1 maggio, con un danno per l’intero comparto stimato in complessivi 8,2 miliardi di euro. Lo afferma ...

Fondo di solidarietà, a Scandicci erogati 268mila euro euro per le famiglie in difficoltà Nel 2020 il Comune di Scandicci ha erogato 244 mila euro di Fondo di solidarietà a 147 famiglie in difficoltà, per spese varie certificate quali ad esempio bollette, rate del condominio, o pasti dei ...

... ma non impossibile, dipende dal proprio stato fisico di partenza esacrifici che si è disposti ... Ricette dietetiche Non saltare i, l'organismo non si fa prendere in giro con le scorciatoie, ...In base ad alcune ricerche che sono state effettuate, un italiano medio tende a consumare10 ai ... Ecco un esempio di menù di dieta iposodica che comprende i treprincipali + gli spuntini ...L’emergenza Covid azzererà 21 milioni di partenze e spostamenti tra Pasqua e ponti del 25 aprile e 1 maggio, con un danno per l’intero comparto stimato in complessivi 8,2 miliardi di euro. Lo afferma ...Nel 2020 il Comune di Scandicci ha erogato 244 mila euro di Fondo di solidarietà a 147 famiglie in difficoltà, per spese varie certificate quali ad esempio bollette, rate del condominio, o pasti dei ...