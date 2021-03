Colonia | allenamenti individuali per positività di un membro dello staff

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Nella giornata di ieri undelè risultato positivo al coronavirus, ma il tampone a cui è stato sottoposto oggi ha dato esito negativo. I giocatori della squadra tedesca, intanto, stanno svolgendoin via precauzionale, in attesa di maggiori indicazioni da parte delle autorità sanitarie. SportFace.

