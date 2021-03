Clima – Estati lunghe e inverni brevi e caldi nel nostro futuro

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 marzo 2021) –sempre più, fino a sei mesi, edsempre più. E’ quanto ci aspetta, entro il 2100, secondo le previsioni di un nuovo studio, pubblicato su Geophysical Research Letters, condotto da ricercatori cinesi guidati dall’oceanografo Yuping Guan, State Key Laboratory of Tropical Oceanography, South China Sea Institute of Oceanology (SCSIO). Cambiamenti estremi che interesseranno l’Emisfero Nord, se non verranno adottate subito politiche per la mitigazione dei cambiamentitici, già in atto, che avranno impatti sull’agricoltura, l’ambiente e la salute umana. Già ora è possibile vedere sfasamenti nelle date di inizio e termine delle stagioni, che inpotrebbero diventare estremi. “Le– spiega Yuping Guan – stanno diventando più ...