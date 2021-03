Biden stila la lista dei nemici | ma con qualcuno tratta

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 17 marzo 2021) È passato quasi un mese esatto dal discorso del presidente Usa Joeal G7: “L’era dell’America First è finita. L’America è tornata”. In questo mese l’inquilino della Casa Bianca ha modellato la politica estera degli Usa secondo alcune direttrici: 1) multilateralismo sì, ma con priorità agli alleati dell’Indo-Pacifico e ai vicini Messico e Canada; 2) l’America First sarà pur finita come dogma nelle relazioni internazionali, ma permane solida quando sidi vaccini; 3) il contrasto a pochi e ben identificatisi fa ricorrendo a una strategia mista, fatta di atti plateali, soft power e dichiarazioni esplosive. Appartiene a quest’ultima categoria l’ultima mossa anti-russa del presidente, che in un’intervista al network Abc ha definito Vladimir Putin “un assassino” che dovrà “pagare” per aver tentato di influenzare le ...