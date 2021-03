Atp Dubai, Sinner ai quarti di finale: “La classifica al momento non mi interessa. E su Musetti…” (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Forse come livello è stata una delle migliori partite che ho fatto, avevo una buona idea nella testa su come fargli male e vincere. In un anno poche volte ti senti bene in campo, vincere le partite dove non gioco bene o dove faccio fatica è importante. In qualche modo provo sempre a vincere. Oggi Bautista ha giocato bene, il livello è alto: sono contento di quello che ho fatto vedere”. Queste le parole di Jannik Sinner al termine della grande vittoria contro Roberto Bautista-Agut negli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Dubai. “Sicuramente più gioco partite e meglio è – ha proseguito il giovane azzurro in conferenza stampa – perché alla fine io ne ho fatte poche soprattutto tra gli junior. L’obiettivo è di stare tanto in campo, qualche volta dopo la partita andare ad allenarmi: devo stare in campo tanto, è quello che mi piace. Non ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Forse come livello è stata una delle migliori partite che ho fatto, avevo una buona idea nella testa su come fargli male e vincere. In un anno poche volte ti senti bene in campo, vincere le partite dove non gioco bene o dove faccio fatica è importante. In qualche modo provo sempre a vincere. Oggi Bautista ha giocato bene, il livello è alto: sono contento di quello che ho fatto vedere”. Queste le parole di Jannikal termine della grande vittoria contro Roberto Bautista-Agut negli ottavi didel torneo Atp 500 di. “Sicuramente più gioco partite e meglio è – ha proseguito il giovane azzurro in conferenza stampa – perché alla fine io ne ho fatte poche soprattutto tra gli junior. L’obiettivo è di stare tanto in campo, qualche volta dopo la partita andare ad allenarmi: devo stare in campo tanto, è quello che mi piace. Non ...

Advertising

sportface2016 : #AtpDubai, #Sinner: 'Guardare la classifica al momento non mi interessa. E su #Musetti...' - oktennis : Niente da fare per Sonego, sarà Karatsev a sfidare Sinner nei quarti a Dubai. - TennisWorldit : Direttore ATP Acapulco: 'L'accordo tra Roger Federer e Dubai non è corretto' - giornaleradiofm : Atp Dubai: Karatsev batte Sonego, niente derby con Sinner: (ANSA) - ROMA, 17 MAR - Sfuma un possibile derby italian… - TV7Benevento : Tennis: Atp Dubai, Sonego ko agli ottavi con Karatsev, niente derby con Sinner... -