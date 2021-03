5 fattori che bloccano l’orgasmo e l’autostima (Di mercoledì 17 marzo 2021) l’orgasmo e i disturbi che lo bloccano Lasciarsi andare al partner significa anche scoprire forza dal sentirsi vulnerabili. l’orgasmo rappresenta un “trionfo” di sensazioni legate al sistema vascolare, endocrino, muscolare e nervoso. Il cervello gioca un ruolo fondamentale. A volte quel che pensiamo lo rallenta, inibisce o blocca. Le condizioni psicologiche, la salute fisica globale e il nostro livello di autostima sono strettamente legati all’orgasmo. La fiducia che abbiamo in noi stessi/e e gioca un ruolo fondamentale nel processo graduale di eccitamento che si “conclude” nell’orgasmo, quando si vive il piacere in modo rilassato e pieno. L’esperienza dell’orgasmo risulta travolgente e a essa segue la fase della risoluzione in cui si sperimenta rilassamento muscolare e benessere ... Leggi su dilei (Di mercoledì 17 marzo 2021)e i disturbi che loLasciarsi andare al partner significa anche scoprire forza dal sentirsi vulnerabili.rappresenta un “trionfo” di sensazioni legate al sistema vascolare, endocrino, muscolare e nervoso. Il cervello gioca un ruolo fondamentale. A volte quel che pensiamo lo rallenta, inibisce o blocca. Le condizioni psicologiche, la salute fisica globale e il nostro livello di autostima sono strettamente legati al. La fiducia che abbiamo in noi stessi/e e gioca un ruolo fondamentale nel processo graduale di eccitamento che si “conclude” nel, quando si vive il piacere in modo rilassato e pieno. L’esperienza delrisulta travolgente e a essa segue la fase della risoluzione in cui si sperimenta rilassamento muscolare e benessere ...

