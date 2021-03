Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2021 ore 07:30 (Di martedì 16 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 15 MARZO 2021 ORE 20.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, LA Regione Lazio, DA OGGI E’ IN ZONA ROSSA TORNANO DIVIETI E AUTOCERTIFICAZIONI PER GLI SPOSTAMENTI. CONSENTITI SOLO QUELLI SOLO PER MOTIVI DI LAVORO, NECESSITÀ O URGENZA E’ SEMPRE CONSENTITO RIENTRARE PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA O DOMICILIO. A Roma INCIDENTE SU VIA FLAMINIA. CI SONO CODE VERSO Roma TRA VIA DI GROTTAROSSA E DUE PONTI SULLA Roma FIMICINO PER LAVORI È’ CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE DELL’EUR, CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO DA VIA DELLA MAGLIANA. IN ALTERNATIVA SI PUÒ ARRIVARE ALL’EUR TRAMITE LE USCITE COLOMBO E PONTINA DEL ... Leggi su romadailynews (Di martedì 16 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 15 MARZOORE 20.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, LA, DA OGGI E’ IN ZONA ROSSA TORNANO DIVIETI E AUTOCERTIFICAZIONI PER GLI SPOSTAMENTI. CONSENTITI SOLO QUELLI SOLO PER MOTIVI DI LAVORO, NECESSITÀ O URGENZA E’ SEMPRE CONSENTITO RIENTRARE PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA O DOMICILIO. AINCIDENTE SU VIA FLAMINIA. CI SONO CODE VERSOTRA VIA DI GROTTAROSSA E DUE PONTI SULLAFIMICINO PER LAVORI È’ CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE DELL’EUR, CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO DA VIA DELLA MAGLIANA. IN ALTERNATIVA SI PUÒ ARRIVARE ALL’EUR TRAMITE LE USCITE COLOMBO E PONTINA DEL ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2021 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: SOLITE SOSTE CONTROMANO E QUASI IN MEZZO INCROCIO PROSSIMITA' INCROCIO, TUTTA OSTIA, PERCHE' NON VENGONO FATTE PIU' LE… - GHERARDIMAURO1 : SOLITE SOSTE CONTROMANO E QUASI IN MEZZO INCROCIO PROSSIMITA' INCROCIO, TUTTA OSTIA, PERCHE' NON VENGONO FATTE PIU'… - infoitinterno : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2021 ore 07:30 - RomaDailyNews - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2021 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Letta metta l'ambiente al centro del nuovo Pd (senza cedimenti a Grillo) Se sono d'accordo con lo stadio della Roma. Hanno affossato anche questo. Se la smettono di credere che il problema della viabilità si risolva con i monopattini che hanno finanziato con incredibili ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15 - 03 - 2021 ore 20:30 CI SONO CODE VERSO ROMA TRA VIA DI GROTTAROSSA E DUE PONTI SULLA ROMA FIMICINO PER LAVORI È' CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE DELL'EUR, CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO DA VIA DELLA MAGLIANA. IN ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera Se sono d'accordo con lo stadio della. Hanno affossato anche questo. Se la smettono di credere che il problema dellasi risolva con i monopattini che hanno finanziato con incredibili ...CI SONO CODE VERSOTRA VIA DI GROTTAROSSA E DUE PONTI SULLAFIMICINO PER LAVORI È' CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE DELL'EUR, CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO DA VIA DELLA MAGLIANA. IN ...