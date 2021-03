Schillaci | ' Juve | ecco come puoi riprendere l' Inter CR7 sarà il tuo trascinatore | poi però'

Advertising

"Mi è piaciuto molto l'assetto dellavisto a Cagliari, con tutti e quattro i giocatori più offensivi schierati in campo dall'inizio - spiega Totò, doppio ex die Inter, nonché attaccante delle notti magiche in azzurro di Italia 90 - : secondo me dovrebbe riproporlo da qui a fine campionato, per tentare il tutto per tutto nella ...Quando era stato al Messina, aveva lanciato Salvatoreche disse: "Devo a Zeman se lami ha chiamato". Il fumatore silente non finì il terzo anno alla Lazio, esonerato a gennaio. ...I carrarmati in Cecoslovacchia, il Foggia dei miracoli, il calcio all'attacco, poi la guerra al doping, le frecciate con Moggi, la fine ...Il 3 marzo 1991, il giorno dopo la finale del Festival dell'Ariston, i biancocelesti di Zoff battono la Juve di Maifredi.