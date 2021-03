Real Madrid | Capello | “Zidane ottimo allenatore | ma anche fortunato”

(Di martedì 16 marzo 2021) Fabio, ex tecnico del, ha parlato ai microfoni di SKY poco prima della sfida di Champions League dei Blancos contro l’Atalanta.si è concentrato sull’attualedel club iberico: “si è dimostrato un, ma“. “In tutti i momenti di difficoltà c’è sempre stato un giocatore che ha risolto le partite. Sa leggere le partite, sa cosa fare, la fortuna è di quella capaci” ha spiegato. SportFace.

Advertising

marcoconterio : ?? #Zidane su #CristianoRonaldo a Sky: 'C'è qualcosa di vero nel ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Si, pu… - pisto_gol : Nella sua ultima stagione al Real Madrid, annata 2017/18, Cristiano Ronaldo realizzò 15 reti in Champions League. P… - SkySport : Real-Atalanta, Zidane: 'Ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid? Sì, può darsi'. VIDEO - suzilleri : @beatriceletre Io però non riesco a tifare neppure il Real Madrid ????? - andrewsword2 : RT @agostinomela: Il Real Madrid passerà il turno, ma la Champions può vederla col binocolo. -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

L' Atalanta va a caccia dell'impresa. Ai bergamaschi nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League ripartono dalla ...non cambierà il suo modo di giocare nonostante l'avversario. ...L'episodio chiave del match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/21: moviola...L'Atalanta va a caccia dell'impresa. A Madrid i bergamaschi nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League ripartono dalla sconfitta per 1-0 maturata all'andata. Gasperini ...El astro del fútbol Cristiano Ronaldo deberá comparecer el martes ante el tribunal de Madrid que le impondrá una pesada multa de 18,8 millones de euros por fraude fiscal, al habérsele negado interveni ...