Rai: tutte le scelte possibili di Mario Draghi (Di martedì 16 marzo 2021) Una maggioranza larga può riformare la Rai ItaliaOggi, pagina 2, di Carlo Valentini. È comprensibile che la crisi provocata dalla pandemia abbia affievolito il generale interesse verso questioni che altrimenti sarebbero state assai dibattute. Tra queste vi è certamente il rinnovo del consiglio d'amministrazione Rai e di conseguenza dei nuovi assetti interni, dall'a.d. ai direttori dei tg e delle reti. Poiché l'attuale consiglio scade a fine giugno il governo sarà messo alla prova. Draghi ha tre possibilità: 1. Effettuare nomine che di fatto anticipino l'improcrastinabile riforma dell'azienda, spesso annunciata e mai realizzata da una politica interessata a occuparla e lottizzarla. 2. Accordarsi coi partiti che lo sostengono e continuare nella tradizione spartitoria. 3. Prolungare il mandato del consiglio e quindi del vertice rinunciando ...

