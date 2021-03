Lutto nel giornalismo | dopo una lunga battaglia | Isabella Mezza è stata sopraffatta dal male 

Leggi su italiasera

(Di martedì 16 marzo 2021) Nelle prime ore della mattina è venuta a mancare la collega, donna di alta levatura morale, colta e professionale. Fiorentina di nascita e romana di adozione, doppia laurea in lettere e sociologia a Roma, con corsi di specializzazione in Arte Musica Spettacolo, Sociologia delle Comunicazioni e Semiotica,era iscritta all’Ordine dei Giornalisti Professionisti dal 1994. Collaboratrice dal 1984 alle pagine culturali di quotidiani e periodici su temi di teatro, letteratura, televisione e costume, le sue recensioni furono pubblicate su cataloghi d’arte e di rassegne teatrali. Docente del master in Critica Giornalistica presso l’Accademia Nazionale “Silvio d’Amico”, assidua fu anche la sua partecipazione come relatrice e curatrice a numerose conferenze e incontri culturali. Numerose anche le sue apparizione sia ...