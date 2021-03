L'autocertificazione: cosa si rischia dichiarando il falso e quando una 'bugia' non è reato (Di martedì 16 marzo 2021) Tutta Italia è in zona rossa o arancione, tranne la Sardegna: per muoversi, in diversi casi, è necessario avere con sé un'autodichiarazione che giustifichi i motivi dello spostamento, oppure compilare ... Leggi su today (Di martedì 16 marzo 2021) Tutta Italia è in zona rossa o arancione, tranne la Sardegna: per muoversi, in diversi casi, è necessario avere con sé un'autodichiarazione che giustifichi i motivi dello spostamento, oppure compilare ...

Advertising

nuova_venezia : [TUTTE LE RISPOSTE] Sono le forze dell’ordine che accertano l’eventuale falsità dell’autodichiarazione, in automati… - mattinodipadova : [TUTTE LE RISPOSTE] Sono le forze dell’ordine che accertano l’eventuale falsità dell’autodichiarazione, in automati… - CorriereAlpi : [TUTTE LE RISPOSTE] Sono le forze dell’ordine che accertano l’eventuale falsità dell’autodichiarazione, in automati… - tribuna_treviso : [TUTTE LE RISPOSTE] Sono le forze dell’ordine che accertano l’eventuale falsità dell’autodichiarazione, in automati… - Publicante : RT @lusurpateur_: Dopodomani il cast di “The house of Gucci” sarà in via Marina la strada dove è stato assassinato Maurizio Gucci e la tent… -