Inter, tegola per Conte: D’Ambrosio positivo al Covid-19 (Di martedì 16 marzo 2021) L’Inter ha ufficializzato un nuovo positivo al Covid-19 del calcio italiano: si tratta di Danilo D’Ambrosio, terzino ex Torino attualmente in rosa con Antonio Conte. Il calciatore, come fa sapere il comunicato, è in quarantena. Ecco il comunicato ufficiale arrivato direttamente dalla società che comanda le operazioni in Serie A: “FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. Seguici su Metropolitan Magazine Credit foto: Pagina Facebook Danilo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) L’ha ufficializzato un nuovoal-19 del calcio italiano: si tratta di Danilo, terzino ex Torino attualmente in rosa con Antonio. Il calciatore, come fa sapere il comunicato, è in quarantena. Ecco il comunicato ufficiale arrivato direttamente dalla società che comanda le operazioni in Serie A: “FCnazionale Milano comunica che Daniloè risultatoal-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. Seguici su Metropolitan Magazine Credit foto: Pagina Facebook Danilo ...

Advertising

zazoomblog : Inter tegola per Antonio Conte: un giocatore è positivo al Covid-19 - #Inter #tegola #Antonio #Conte: - sportli26181512 : Tegola per Conte: D’Ambrosio è positivo al Covid, è in quarantena: Tegola per Conte: D’Ambrosio è positivo al Covid… - velenodo : Tegola per l’Inter di Conte. Secondo quanto riferito da “Sky Sport”, Christian Eriksen avrebbe accusato un problema… - infoitsport : Inter, tegola per Conte | Altro infortunio al ginocchio - calciotoday_it : ??Tegola #Inter, si ferma #Eriksen ??Le condizioni del centrocampista danese #SerieA -