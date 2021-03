Ict | Registro it | 600mila nuovi domini it in un anno | picco nel lockdown

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Labitalia) - In tutto il 2020 sono stati registrati 592.821 nomi ao .it, il 13,2% in più rispetto al 2019. Ciò si traduce in una demografia digitale nostrana che cresce di oltre 4 punti percentuali (4,20%), per un totale di 3.374.790 nomi.it presenti in Rete al 31 dicembre 2020, censiti dal.it, organo che opera all'interno dell'Istituto di informatica e telematica del Cnr. Anche tra il 2018 e il 2019 la targa internet dell'Italia era cresciuta, ma è nell'della pandemia da Covid-19 che l'analisi dei numeri del.it fa da cartina tornasole di quanto e in che modo Internet abbia rappresentato un porto sicuro anche per l'utenza italiana, soprattutto prendendo in considerazione i mesi di aprile e maggio 2020, a cavallo delnazionale. “Il Dpcm dei primi di ...