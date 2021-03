F1, i promossi e bocciati dei Test in Bahrain: Red Bull prima della classe, attese rivincite da Aston Martin ed Haas (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo tre intense giornate di Test, le squadre ed i piloti della F1 sono pronti per il primo appuntamento stagionale. Manca sempre meno al 28 marzo quando, dal Bahrain International Circuit, prenderà il via la stagione 2021, l’ultima con gli attuali regolamenti tecnici. Il circuito di Manama è stata la sede per le uniche prove ufficiali in preparazione alle 23 competizioni che vivremo da qui a dicembre. Dopo 24 intense ore di Test, Red Bull si è mostrata la vettura più competitiva. Non conosciamo i programmi delle squadre ed i carichi di benzina delle varie formazione, ma sono evidenti le ottime performance espresse dalla casa austriaca. Max Verstappen e Sergio Perez hanno mostrato una netta superiorità sulla concorrenza senza spremere al massimo la monoposto. L’olandese ed il messicano non hanno ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo tre intense giornate di, le squadre ed i pilotiF1 sono pronti per il primo appuntamento stagionale. Manca sempre meno al 28 marzo quando, dalInternational Circuit, prenderà il via la stagione 2021, l’ultima con gli attuali regolamenti tecnici. Il circuito di Manama è stata la sede per le uniche prove ufficiali in preparazione alle 23 competizioni che vivremo da qui a dicembre. Dopo 24 intense ore di, Redsi è mostrata la vettura più competitiva. Non conosciamo i programmi delle squadre ed i carichi di benzina delle varie formazione, ma sono evidenti le ottime performance espresse dalla casa austriaca. Max Verstappen e Sergio Perez hanno mostrato una netta superiorità sulla concorrenza senza spremere al massimo la monoposto. L’olandese ed il messicano non hanno ...

