Covid: Ue, domani certificato digitale e comunicazione su riapertura (Di martedì 16 marzo 2021) Bruxelles, 16 mar. (AdnKronos Salute) - domani il collegio dei commissari europei dovrebbe approvare una comunicazione sulla "via comune per una riapertura sicura e durevole" e una raccomandazione per il "certificato digitale verde", un certificato vaccinale/sanitario che attesti la vaccinazione, l'immunità o la negatività a un test Covid. Lo spiega il portavoce della Commissione Europea Eric Mamer, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. A presentare le decisioni del collegio sarà la presidente Ursula von der Leyen, insieme ai commissari Thierry Breton e Didier Reynders. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Bruxelles, 16 mar. (AdnKronos Salute) -il collegio dei commissari europei dovrebbe approvare unasulla "via comune per unasicura e durevole" e una raccomandazione per il "verde", unvaccinale/sanitario che attesti la vaccinazione, l'immunità o la negatività a un test. Lo spiega il portavoce della Commissione Europea Eric Mamer, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. A presentare le decisioni del collegio sarà la presidente Ursula von der Leyen, insieme ai commissari Thierry Breton e Didier Reynders.

Advertising

fattoquotidiano : Furbi delle Regioni: sul Fatto di domani tutte le spese ingiustificate per l'emergenza Covid presentate ad #Arcuri… - HuffPostItalia : Covid, Mattarella domani si vaccinerà allo Spallanzani - chetempochefa : Domani in esclusiva a #CTCF @fabfazio intervisterà il Generale Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straord… - GazzChianti : CASTELLINA IN CHIANTI - Castellina in Chianti, prevezione Covid: scuole chiuse da domani a sabato 27 marzo. Per pre… - ennemme : La vera invidia? Non per chi già da domani mattina potrebbe tornare a fare ciò che gli va; più per chi prima del Co… -