Bayern Monaco, Sanè alza la guardia: "Con la Lazio non è finita, può ancora succedere di tutto" (Di martedì 16 marzo 2021) Anche in casa Bayern Monaco è giornata di vigilia, i bavaresi si apprestano ad affrontare la Lazio di Inzaghi nel ritorno degli ottavi di Champions League. A parlare in conferenza stampa prima del match che per i tedeschi appare come una semplice formalità, è stato Leroy Sanè che ha voluto subito alzare la guardia: "Domani può succedere di tutto. Solo perché abbiamo fatto 4 gol nel match d'andata, non significa che sia tutto già deciso. Tutti sono molto motivati e i nostri avversai hanno preso seriamente la sfida, così come abbiamo fatto anche noi". Condizione fisica di Sanè che è decisamente cresciuta nelle ultime settimane: Ovviamente all'inizio ho dovuto far miei degli automatismi. È stato un po' difficile, non ...

