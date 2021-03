'Bambini decapitati in Mozambico': la denuncia di Save the Children (Di martedì 16 marzo 2021) Lo staff dell'organizzazione ha raccolto le testimonianze di alcune famiglie su quello che sta accadendo nella provincia di Cabo Delgato. Dal 2017, quando è iniziata l'insurrezione islamista nel paese,... Leggi su today (Di martedì 16 marzo 2021) Lo staff dell'organizzazione ha raccolto le testimonianze di alcune famiglie su quello che sta accadendo nella provincia di Cabo Delgato. Dal 2017, quando è iniziata l'insurrezione islamista nel paese,...

Advertising

Agenzia_Ansa : Bambini decapitati in Mozambico, l'allarme di Save the Children #ANSA - Corriere : Mozambico, bambini decapitati dai militanti islamici - MediasetTgcom24 : Mozambico, Save the Children: bambini decapitati dagli islamisti #Mozambico - 501_tot : RT @ultimenotizie: Bambini e ragazzini decapitati dai militanti islamici nella provincia di Cabo Delgado, nord del #Mozambico. Lo denuncia… - CatelliRossella : ORRORE ??????Save the Children, bambini decapitati in Mozambico - Africa - ANSA -