AstraZeneca, Ema: “Valutiamo effetti collaterali, sicurezza la priorità” (Di martedì 16 marzo 2021) Vaccini AstraZeneca sospesi in diversi Paesi dell’UE, tra cui Svezia, Francia, Germania, Italia e Spagna. Interviene l’Ema Dopo lo stop al vaccino AstraZeneca l’Ema tiene una conferenza stampa per fare chiarezza sulla questione. L’Agenzia del farmaco europeo ha così dichiarato che il vaccino inglese verrà ricontrollato, nel frattempo si studieranno anche gli effetti collaterali. “Stiamo facendo questa revisione in seguito alle preoccupazioni emerse” sui casi avversi dopo la vaccinazione con AstraZeneca contro il Covid-19 ha dichiarato la direttrice dell’Ema, Emer Cooke, in conferenza stampa. “La nostra priorità è assicurarci della sicurezza del vaccino”, ha aggiunto. “Non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi eventi” ma l’Ema ... Leggi su zon (Di martedì 16 marzo 2021) Vaccinisospesi in diversi Paesi dell’UE, tra cui Svezia, Francia, Germania, Italia e Spagna. Interviene l’Ema Dopo lo stop al vaccinol’Ema tiene una conferenza stampa per fare chiarezza sulla questione. L’Agenzia del farmaco europeo ha così dichiarato che il vaccino inglese verrà ricontrollato, nel frattempo si studieranno anche gli. “Stiamo facendo questa revisione in seguito alle preoccupazioni emerse” sui casi avversi dopo la vaccinazione concontro il Covid-19 ha dichiarato la direttrice dell’Ema, Emer Cooke, in conferenza stampa. “La nostraè assicurarci delladel vaccino”, ha aggiunto. “Non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi eventi” ma l’Ema ...

Advertising

BentivogliMarco : #Ema e #Aifa su quali basi scientifiche hanno predisposto il blocco? il principio di 'precauzione' per avere risch… - nzingaretti : L'Ema, l’Agenzia Europea per i medicinali, deve convocare una riunione immediatamente e lavorare 24 ore su 24, dare… - Davide : Germania, Italia e Francia che sospendono AstraZeneca lo stesso giorno in cui gli emissari dell'Ema spiegano all'Eu… - LaLestofante : RT @christianrocca: Ecco come l’Ema valuterà l’efficacia di Astrazeneca - ravanin58 : RT @marcopalears: Se non ho capito male (che potrebbe anche essere) i decessi di questi giorni non sono collegati alla vaccinazione con #As… -