(Di lunedì 15 marzo 2021) Lo Chefha invitato tutti iad unirsi contro le misure del nuovo decreto che mettono in ginocchio l'intera categoria. Chefcontro il nuovo decreto: “Ora il cibo lo diamo ai cinghiali” su Notizie.it.

Advertising

Adnkronos : #Covid, #Vissani: '#Ristoratori di tutt'Italia unitevi' - zazoomblog : Vissani: Ristoratori di tutta Italia unitevi - #Vissani: #Ristoratori #tutta #Italia - todorov_denis : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il «nuovo» Pd riparte dallo ius soli •Da oggi siamo di nuovo tutti reclusi anche se si… - Sonoinnocentema : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il «nuovo» Pd riparte dallo ius soli •Da oggi siamo di nuovo tutti reclusi anche se si… - thewaterflea : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il «nuovo» Pd riparte dallo ius soli •Da oggi siamo di nuovo tutti reclusi anche se si… -

Ultime Notizie dalla rete : Vissani Ristoratori

lancia questa provocazione parlando delle difficoltà deidovute alle chiusure per l'emergenza sanitaria. Poi lancia un appello all'unità. Il decreto Pasqua 2021 I...Gianfrancocontro le nuove restrizioni imposte dal decreto Pasqua 2021. 'Con la zona arancione il cibo lo andiamo a dare ai cinghiali', scandisce lo chef parlando con la La Verità e esortando tutti i ...“Con la zona arancione il cibo lo andiamo a dare ai cinghiali“. Ancora una volta, parole forti da parte dello chef Gianfranco Vissani che punta il dito contro il nuovo Decreto Legge in vigore da oggi ...Lo chef Gianfranco Vissani usa ancora parole forti per protestare contro le restrizioni del nuovo Decreto Legge."Con la zona arancione il cibo lo andiamo a dare ai cinghiali". Ancora una volta, parole ...