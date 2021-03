Pd, Corallo: “Letta segretario già si sapeva da giorni. Ormai assemblea è solo una formalità, un partito così non so quanto possa funzionare” (Di lunedì 15 marzo 2021) “L’elezione di Enrico Letta a segretario del Pd? Ieri si è riunita un’assemblea, ma nei fatti tutta Italia da giorni sapeva che Letta sarebbe stato il nuovo segretario. Allora, dato che l’organo decisionale è l’assemblea, le cose sono due: o l’assemblea si riunisce di nascosto quotidianamente oppure quell’assemblea non è più l’organo sovrano, ma solo una camera di compensazione per decisioni prese altrove. Un partito così non so quanto possa funzionare“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) dall’esponente del Pd, Dario Corallo, noto per essere stato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) “L’elezione di Enricodel Pd? Ieri si è riunita un’, ma nei fatti tutta Italia dachesarebbe stato il nuovo. Allora, dato che l’organo decisionale è l’, le cose sono due: o l’si riunisce di nascosto quotidianamente oppure quell’non è più l’organo sovrano, mauna camera di compensazione per decisioni prese altrove. Unnon so“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) dall’esponente del Pd, Dario, noto per essere stato il ...

