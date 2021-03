MotoGP, quando torna Marc Marquez: ipotesi e chance di vincere il Mondiale (Di lunedì 15 marzo 2021) La notizia è nota: Marc Márquez è tornato in pista. La caduta di Jerez de la Frontera (Spagna), le tre operazioni al braccio destro e l’infezione annessa avevano alimentato dubbi e perplessità circa la carriera dell’otto volte iridato. Il Re della MotoGP non ci sta a cedere lo scettro come nel 2020 e l’intenzione è quella di tornare e di dimostrare di essere il migliore. Márquez aveva annunciato negli ultimi giorni che avrebbe ripreso la sua attività in moto gradualmente, guidando una 600cc e una 1000cc prima di tornare in MotoGP. A dar forza alle ambizioni di Marc è arrivato il via libera dei medici in riferimento all’avvenuta guarigione ossea della frattura citata che lo ha fatto penare per quasi un anno. La presa di contatto con la sella di una bike Bucci è stato ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) La notizia è nota:Márquez èto in pista. La caduta di Jerez de la Frontera (Spagna), le tre operazioni al braccio destro e l’infezione annessa avevano alimentato dubbi e perplessità circa la carriera dell’otto volte iridato. Il Re dellanon ci sta a cedere lo scettro come nel 2020 e l’intenzione è quella dire e di dimostrare di essere il migliore. Márquez aveva annunciato negli ultimi giorni che avrebbe ripreso la sua attività in moto gradualmente, guidando una 600cc e una 1000cc prima dire in. A dar forza alle ambizioni diè arrivato il via libera dei medici in riferimento all’avvenuta guarigione ossea della frattura citata che lo ha fatto penare per quasi un anno. La presa di contatto con la sella di una bike Bucci è stato ...

Advertising

che_balle : Quando uno diventa pilota #MotoGP trova subito una gran bella gnocca che si spoglia, facendosi pubblicare le foto s… - _snookbiebs : E proprio quando @marcmarquez93 riceve l’ok dei medici per tornare in moto dopo l’agonia con braccio/spalla; ecco c… - cronomat88 : @stanzaselvaggia @lavival_ Pensa, lo zoo va in onda con uno a Miami e altri a Milano. E, così per dire, @guidomeda… - F1inGenerale_ : MotoGP | Arriva l'ok dei medici, Marquez può tornare in moto, obiettivo Qatar? #MotoGP #MarcMarquez #Marquez… - GPIndonesiaID : RT @gponedotcom: Jack Miller: 'Mai stato così felice da quando sono in MotoGP': 'Le possibilità di vincere la prima gara ci sono, ma voglio… -