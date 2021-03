Milano, due netturbini litigano per i turni. Finisce con un’arteria recisa ed un polmone perforato (Di lunedì 15 marzo 2021) Spunta il coltello e così Finisce nel sangue una lite tra 2 netturbini per i turni di lavoro: uno è grave ma non rischia la vita “Sono stato accoltellato da un collega durante una lite“: è quanto ha denunciato, prima di entrare in sala operatoria, agli operatori sanitari del Pronto Soccorso della Clinica “Sant’Ambrogio” un netturbino di 38 anni; nonostante un polmone perforato e un’arteria recisa, in conseguenza della coltellata, l’uomo riesce a fornire agli agenti di polizia anche le generalità del proprio aggressore, un italiano di 40 anni. Quest’ultimo viene sorpreso dagli agenti di polizia nella sua abitazione, a Quarto Oggiaro, mentre, ancora in abiti da lavoro, laido di sangue, sta raccontando quanto accaduto alla moglie. L’aggressione è ... Leggi su formatonews (Di lunedì 15 marzo 2021) Spunta il coltello e cosìnel sangue una lite tra 2per idi lavoro: uno è grave ma non rischia la vita “Sono stato accoltellato da un collega durante una lite“: è quanto ha denunciato, prima di entrare in sala operatoria, agli operatori sanitari del Pronto Soccorso della Clinica “Sant’Ambrogio” un netturbino di 38 anni; nonostante un, in conseguenza della coltellata, l’uomo riesce a fornire agli agenti di polizia anche le generalità del proprio aggressore, un italiano di 40 anni. Quest’ultimo viene sorpreso dagli agenti di polizia nella sua abitazione, a Quarto Oggiaro, mentre, ancora in abiti da lavoro, laido di sangue, sta raccontando quanto accaduto alla moglie. L’aggressione è ...

Advertising

unimib : Questa fotografia è del #15marzo di due anni fa. Speriamo, grazie alla scienza e ai vaccini, di tornare presto a qu… - soteros1 : RT @Michele_Arnese: Nel drive through di Milano al parco del Trenno, messo a punto dalla Difesa, da oggi due linee lavorano alle inoculazio… - pazzesca_milano : RT @laibibi_: Io oggi non ce la faccio a farcela, tra quei due che si sostengono noi che sosteniamo lui che sostiene noi che sosteniamo lor… - pazzesca_milano : RT @smileofric: alexa play 'io per voi due mi ammazzo' by croccantino #tzvip - TheSoundOfSun : Mia sorella non viene a trovarmi da quasi due settimane e questa si i giri al lago in piazza a Milano e c'ha la mamma ???uttana -