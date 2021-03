Marc Marquez, Puig: “Nella sua prima gara non sarà al 100%” (Di lunedì 15 marzo 2021) Marc Marquez, anche se sulla via della guarigione, non ha preso parte ai test in Qatar. A parlare della sua situazione ci ha pensato il team manager di Honda HRC, Alberto Puig. Il dirigente spagnolo ha espresso la sua opinione, mettendo anche l’accento sul fatto che Marc non potrà essere subito quello di prima. Marc Marquez si è vaccinato in Qatar Risalito in moto dopo 8 mesi dal brutto incidente di Jerez, Marc Marquez si è poi precipitato in Qatar. Lì si è vaccinato come tanti altri suoi colleghi ed ora ha in programma di tornare in Spagna per continuare ad allenarsi e sperare di esserci per la gara del 28 marzo. Anche se non dovesse correre, il 93 dovrebbe ugualmente ritornare nel paese per farsi somministrare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021), anche se sulla via della guarigione, non ha preso parte ai test in Qatar. A parlare della sua situazione ci ha pensato il team manager di Honda HRC, Alberto. Il dirigente spagnolo ha espresso la sua opinione, mettendo anche l’accento sul fatto chenon potrà essere subito quello disi è vaccinato in Qatar Risalito in moto dopo 8 mesi dal brutto incidente di Jerez,si è poi precipitato in Qatar. Lì si è vaccinato come tanti altri suoi colleghi ed ora ha in programma di tornare in Spagna per continuare ad allenarsi e sperare di esserci per ladel 28 marzo. Anche se non dovesse correre, il 93 dovrebbe ugualmente ritornare nel paese per farsi somministrare ...

