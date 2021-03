Lgbtq+ e salute: è ora di chiamarci per nome (Di lunedì 15 marzo 2021) Si avvicina la settimana dell’Attenzione alla salute Lgbtq+. Dal 22 al 28 marzo. Il linguaggio è sempre più dinamico ed evolve nel tempo. La morfologia muta e altera le definizioni. L’accademia della Crusca inserisce, costantemente, nel nostro vocabolario nuovi termini. Molti di questi sono di derivazione inglese e si adattano al mondo che si trasforma. Leggi su periodicodaily (Di lunedì 15 marzo 2021) Si avvicina la settimana dell’Attenzione alla. Dal 22 al 28 marzo. Il linguaggio è sempre più dinamico ed evolve nel tempo. La morfologia muta e altera le definizioni. L’accademia della Crusca inserisce, costantemente, nel nostro vocabolario nuovi termini. Molti di questi sono di derivazione inglese e si adattano al mondo che si trasforma.

Advertising

justlifeonmars : comunque ribadisco che questo sanremo è stata la rovina della salute mentale delle persone lgbtq+ PERCHÉ È UNA SETT… - feridekertusha : @barb_edwire Da infermiera e membro della comunità LGBTQ non posso che essere d'accordo. È essenziale che questo ar… - BarbaGiacomo : @Amos8125 NB: 'L'anno scorso aveva donato 1,7 miliardi di dollari in cause come l'uguaglianza razziale, i diritti L… -