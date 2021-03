Karlie Kloss è diventata mamma: è nato il primo figlio della supermodella (Di lunedì 15 marzo 2021) Karlie Kloss, 28enne ex angelo di Victoria’s Secret, è diventata mamma: a dare l’annuncio della nascita del primogenito della supermodella, che aveva annunciato ufficialmente la gravidanza a novembre con un post su Instagram, è stato il marito, il 35enne uomo d’affari Joshua Kushner (fratello del genero di Donald Trump, Jared). E l’ha fatto, anche questa volta, con un post social: in un’immagine pubblicata su Instagram con la didascalia «benvenuto al mondo», si vede la manina del piccolo e una parte della testa. Karlie Kloss, la carriera e l’amore ... Leggi su iodonna (Di lunedì 15 marzo 2021), 28enne ex angelo di Victoria’s Secret, è: a dare l’annuncionascita delgenitosupermo, che aveva annunciato ufficialmente la gravidanza a novembre con un post su Instagram, è stato il marito, il 35enne uomo d’affari Joshua Kushner (fratello del genero di Donald Trump, Jared). E l’ha fatto, anche questa volta, con un post social: in un’immagine pubblicata su Instagram con la didascalia «benvenuto al mondo», si vede la manina del piccolo e una partetesta., la carriera e l’amore ...

mtvitalia : Congratulazioni a Karlie Kloss: è diventata mamma ???? - leeveean : Ieri alle 3 di notte ho letto un PowerPoint di 90 pagine su Gaylor Swift e Karlie Kloss, ma tutto bene grazie - luthorsmith : RT @gogomezpink: Non Karlie Kloss che partorisce mentre la sua ex Taylor Swift fa la storia della musica vincendo un Grammy per il suo picc… - gogomezpink : Non Karlie Kloss che partorisce mentre la sua ex Taylor Swift fa la storia della musica vincendo un Grammy per il s… - gretgerwig : non karlie kloss che partorisce mentre taylor vince ai grammy vi giuro che cinema bellissimo -