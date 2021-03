(Di lunedì 15 marzo 2021) Ilaccoglienella propria famiglia di partner, «nel segno di valori condivisi come passione, sostenibilità, inclusione ed eleganza. L’unione tra il Club rossonero e il brand italiano leader nel mondo della gioielleria va così a suggellare l’incontro tra due eccellenze made in Italy dalla visione globale», scrive il club in una nota. «I L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Marketing #Notizie Il Milan sigla una nuova partnership con DoDo: Il Milan accoglie DoDo nella propria famiglia di… - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @CalcioFinanza: Il #Milan sigla una nuova partnership con #DoDo - giovamanna1982 : RT @CalcioFinanza: Il #Milan sigla una nuova partnership con #DoDo - JohSogos : RT @CalcioFinanza: Il #Milan sigla una nuova partnership con #DoDo - Yuro_23 : RT @CalcioFinanza: Il #Milan sigla una nuova partnership con #DoDo -

Ultime Notizie dalla rete : Milan sigla

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Ma al 86 Lautaroil gol vittoria battendo Sirigu con un colpo di testa. Una vittoria sofferta ... in attesa delle ultime due gare valide per il 27° turno: Inter 6556* Juventus 52** ...... cross di Palacio e colpo di testa di Barrow che brucia di testa un imbambolato Ferrari eil ...muscolare che lo aveva costretto all'uscita dal campo nella gara di domenica sera contro il. ...Il Milan accoglie DoDo nella propria famiglia di partner, «nel segno di valori condivisi come passione, sostenibilità, inclusione ed eleganza. L’unione tra il Club rossonero e il brand italiano leader ...Tiziano Crudeli, giornalista e noto tifoso del Milan, è apparso notevolmente deluso per il gol realizzato da Matteo Politano contro i rossoneri.