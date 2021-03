Il fratello di Meghan Markle a Live: “L’intervista di Meghan? Una prova hollywoodiana” (Di lunedì 15 marzo 2021) Intervista in esclusiva internazionale nella puntata di Live-Non è la d0Urso in onda il 14 marzo 2021. Barbara d’Urso ha infatti ascoltato le parole del fratello di Meghan Markle che ha deciso di commentare L’intervista della moglie di Harry e di suo cognato da Oprah. Nella puntata di Live in onda ieri, Thomas Markle Junior, il fratello di Meghan, ha detto quindi la sua sui fatti accaduti ma anche sulle forti dichiarazioni fatte dalla donna. E non ha dubbi: “credo che tutta quelL’intervista sia stata una prova hollywoodiana, riprovata più volte. Non vedo molto di lei in quelL’intervista.“ Secondo il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 15 marzo 2021) Intervista in esclusiva internazionale nella puntata di-Non è la d0Urso in onda il 14 marzo 2021. Barbara d’Urso ha infatti ascoltato le parole deldiche ha deciso di commentaredella moglie di Harry e di suo cognato da Oprah. Nella puntata diin onda ieri, ThomasJunior, ildi, ha detto quindi la sua sui fatti accaduti ma anche sulle forti dichiarazioni fatte dalla donna. E non ha dubbi: “credo che tutta quelsia stata una, rita più volte. Non vedo molto di lei in quel.“ Secondo il ...

