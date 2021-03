Crotone, Vrenna sulla blasfemia: “Perché Cosmi squalificato e per Inzaghi solo un’ammenda?” (Di lunedì 15 marzo 2021) “Cosmi non ha mai giustificato le espressioni blasfeme. Non capisco però Perché Inzaghi abbia avuto un’ammenda, mentre il nostro allenatore la squalifica. La squadra è viva, mancano ancora tante partite. Speriamo di fare 2-3 risultati utili per uscire quanto prima dalle zone basse della classifica”. Sono queste le parole di Gianni Vrenna, presidente del Crotone, in difesa del suo allenatore: un Serse Cosmi che tornerà dalla squalifica in vista della prossima sfida contro il Bologna. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) “non ha mai giustificato le espressioni blasfeme. Non capisco peròabbia avuto, mentre il nostro allenatore la squalifica. La squadra è viva, mancano ancora tante partite. Speriamo di fare 2-3 risultati utili per uscire quanto prima dalle zone basse della classifica”. Sono queste le parole di Gianni, presidente del, in difesa del suo allenatore: un Serseche tornerà dalla squalifica in vista della prossima sfida contro il Bologna. SportFace.

