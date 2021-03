Can Yaman e Diletta Leotta pronti a convolare a nozze? L’indiscrezione (Di lunedì 15 marzo 2021) Can Yaman e Diletta Leotta sembrano fare davvero sul serio e, stando ad una curiosa indiscrezione, presto convoleranno a nozze. Dopo aver messo un punto definitivo alla sua tormentata storia d’amore con Daniele Scardina, in arte Toretto, la bella giornalista ha iniziato una conoscenza con l’amatissimo attore turco. Dopo diversi segnali che avevano fatto pensare ad una loro particolare vicinanza, Can e Diletta sono ufficialmente usciti alla scoperto con una foto pubblicata sui loro rispettivi profili social. Erano poi seguite le voci di una presunta convivenza e di una proposta di matrimonio, alimentate da alcune immagini della Leotta che ha sfoggiato un anello che molti hanno ricondotto ad una proposta di nozze da parte della sua dolce metà. A parlare di matrimonio è ... Leggi su isaechia (Di lunedì 15 marzo 2021) Cansembrano fare davvero sul serio e, stando ad una curiosa indiscrezione, presto convoleranno a. Dopo aver messo un punto definitivo alla sua tormentata storia d’amore con Daniele Scardina, in arte Toretto, la bella giornalista ha iniziato una conoscenza con l’amatissimo attore turco. Dopo diversi segnali che avevano fatto pensare ad una loro particolare vicinanza, Can esono ufficialmente usciti alla scoperto con una foto pubblicata sui loro rispettivi profili social. Erano poi seguite le voci di una presunta convivenza e di una proposta di matrimonio, alimentate da alcune immagini dellache ha sfoggiato un anello che molti hanno ricondotto ad una proposta dida parte della sua dolce metà. A parlare di matrimonio è ...

Advertising

repubblica : 'Che Dio ci aiuti 7', confermata la nuova stagione. Can Yaman potrebbe tornare - RollingStoneita : Come? Lo vedrete... #CanYaman #9marzo - team_world : #CanYaman questa sera guest star del finale di stagione della serie #CheDioCiAiuti6. Al link tutti i dettagli ?? - CocoVenerina : RT @meteoropathic02: Segnatevi la data: 16 agosto. Ci saranno fuochi d'artificio da una parte e guerre dall'altra. Io nel frattempo preparo… - ModaCorriere : Diletta Leotta e Can Yaman, arriva la proposta di nozze. Ma lei ci deve pensare -