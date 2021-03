Bonolis: “Se l’Inter non ruba l’occhio? Non ruba per tradizione” (Di lunedì 15 marzo 2021) “Se l’Inter non ruba l’occhio? Per tradizione l’Inter non ruba, poi se anche l’occhio…bene”. E’ la battuta del volto della tv Paolo Bonolis, ospite delle frequenze di Radio Radio per dire la sua sulla Serie A 2020/2021. E sulla corsa Scudetto della sua squadra del cuore: “Ogni partita o ti dà o ti toglie punti. Quindi bisogna giocarsele tutte quante perché sono importanti per arrivare a quello che è l’obiettivo di qualunque squadra abbia una rosa e una società importante. Così come è stato a inizio stagione l’obiettivo di tante squadre come Inter, Juventus, Milan, Atalanta, Napoli, Roma e Lazio. l’Inter deve portare a casa più punti possibile da qui al termine del campionato. Questa è l’unica insidia ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) “Senon? Pernon, poi se anche…bene”. E’ la battuta del volto della tv Paolo, ospite delle frequenze di Radio Radio per dire la sua sulla Serie A 2020/2021. E sulla corsa Scudetto della sua squadra del cuore: “Ogni partita o ti dà o ti toglie punti. Quindi bisogna giocarsele tutte quante perché sono importanti per arrivare a quello che è l’obiettivo di qualunque squadra abbia una rosa e una società importante. Così come è stato a inizio stagione l’obiettivo di tante squadre come Inter, Juventus, Milan, Atalanta, Napoli, Roma e Lazio.deve portare a casa più punti possibile da qui al termine del campionato. Questa è l’unica insidia ...

Advertising

FcInterNewsit : Bonolis: 'L'Inter non 'ruba' l'occhio? No, non ruba per tradizione. E Conte ha costruito un obiettivo unico' - chiarandreella : RT @marifcinter: Bonolis: 'L'Inter di Conte non ruba l'occhio? L'Inter non ruba. Per tradizione. Se poi non ruba neanche l'occhio, va bene… - thomasti897 : RT @marifcinter: Bonolis: 'L'Inter di Conte non ruba l'occhio? L'Inter non ruba. Per tradizione. Se poi non ruba neanche l'occhio, va bene… - LukeMero20 : RT @FcInterNewsit: Bonolis: 'L'Inter non 'ruba' l'occhio? No, non ruba per tradizione. E Conte ha costruito un obiettivo unico' https://t.c… - nassifm10 : RT @marifcinter: Bonolis: 'L'Inter di Conte non ruba l'occhio? L'Inter non ruba. Per tradizione. Se poi non ruba neanche l'occhio, va bene… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonolis l’Inter Vasco Rossi torna con 'Una canzone d'amore buttata via' 9 colonne