«A Temptation Island recitavo un ruolo» | Maria De Filippi denuncia Pietro Delle Piane

(Di lunedì 15 marzo 2021) Quando si tratta di difendere i suoi programmi e il suo gruppo di lavoro, Maria De Filippi non si è mai tirata indietro, né per Amici, né per Uomini e Donne, né tantomeno per Temptation Island. A creare maretta è stato Pietro Delle Piane, il compagno di Antonella Elia che, ospite di Live – Non è la D’Urso, ha avuto modo di tornare a parlare della sua relazione e, in modo particolare, del programma che lo ha visto protagonista la scorsa estate e che, a causa di esternazioni gravissime come il fatto che la Elia non fosse realizzata come donna in quanto non genitrice di un figlio, gli è valso l’antipatia di una buona parte del pubblico. A finire nell’occhio del ciclone è stata soprattutto una sua frase, «È uno show, non è la vita, lì ho recitato un ruolo», che ha portato Barbara D’Urso a leggere in diretta un comunicato diramato da Fascino Pgt, la società di produzione di Maria De Filippi, poi integrato e reso pubblico sui social. https://twitter.com/AmiciUfficiale/status/1371422637516292100