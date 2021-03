A Renzi servono 36 ore per commentare l’elezione di Letta a segretario del Pd: “Scelta equilibrata. Linea Zingaretti confusa” (Di lunedì 15 marzo 2021) Mancava solo lui. E in un certo senso era la dichiarazione più attesa. Matteo Renzi, però, ci ha impiegato più di 36 per commentare l’elezione di Enrico Letta a segretario del Pd. L’uomo che lui stesso sfrattò da Palazzo Chigi nel gennaio del 2014, poche settimane dopo averlo rassicurato in diretta televisiva con l’ormai celebre #enricostaisereno. “Oggi alcuni quotidiani ironizzano sul fatto che l’avvento di Draghi e la conseguente crisi del Pd siano state causa del rientro in Italia di Enrico Letta. E quindi mi dipingono come triste, non capendo che io sono tutt’altro che triste”, scrive nella sua Enews il leader di Italia viva. Che poi ricorda quello che è successo tra il 2013 e il 2014, con la vittoria delle primarie del Pd e il suo insediamento da presidente del consiglio al posto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Mancava solo lui. E in un certo senso era la dichiarazione più attesa. Matteo, però, ci ha impiegato più di 36 perdi Enricodel Pd. L’uomo che lui stesso sfrattò da Palazzo Chigi nel gennaio del 2014, poche settimane dopo averlo rassicurato in diretta televisiva con l’ormai celebre #enricostaisereno. “Oggi alcuni quotidiani ironizzano sul fatto che l’avvento di Draghi e la conseguente crisi del Pd siano state causa del rientro in Italia di Enrico. E quindi mi dipingono come triste, non capendo che io sono tutt’altro che triste”, scrive nella sua Enews il leader di Italia viva. Che poi ricorda quello che è successo tra il 2013 e il 2014, con la vittoria delle primarie del Pd e il suo insediamento da presidente del consiglio al posto ...

Advertising

fabioboss_g : RT @fattoquotidiano: A Renzi servono 36 ore per commentare l’elezione di Letta a segretario del Pd: “Scelta equilibrata. Linea Zingaretti c… - fattoquotidiano : A Renzi servono 36 ore per commentare l’elezione di Letta a segretario del Pd: “Scelta equilibrata. Linea Zingarett… - mrcbnvmb : @Hellzapoppin80 @La_manina__ @luca79ind Ma se IV è Renzi e tutti la pensate come Renzi e nessuno può osare criticar… - AlanPanassiti : @SimoneGiani2 @PivaEdoardo Perchè non mettete bene le mascherine, così non servono a nulla... Non lo capirò mai (an… - Luciano66933177 : Quindi il decreto sostegni con i 32 miliardi dal conte 2?ha la coperta corta, grazie al tempo che Renzi ha fatto pe… -