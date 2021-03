Uomini e Donne: Valentina Autiero farà ritorno nel programma? (Di domenica 14 marzo 2021) Valentina Autiero ha lasciato il parterre del Trono Over di Uomini e Donne qualche mese fa, ma purtroppo la sua relazione non è mai davvero decollata. Proprio per questo la donna è attualmente single e nella sua vita non c'è alcun uomo speciale. Alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex dama del dating show di Canale 5 hanno però attirato l'attenzione dei fan in quanto lasciano aperto uno spiraglio al suo ritorno. Valentina Autiero farà ritorno a Uomini e Donne? Non esiste la certezza del ritorno nella parterre del Trono Over di Valentina Autiero, ma i telespettatori possono sperarci alla luce di alcune dichiarazioni rilasciate all'interno di ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 14 marzo 2021)ha lasciato il parterre del Trono Over diqualche mese fa, ma purtroppo la sua relazione non è mai davvero decollata. Proprio per questo la donna è attualmente single e nella sua vita non c'è alcun uomo speciale. Alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex dama del dating show di Canale 5 hanno però attirato l'attenzione dei fan in quanto lasciano aperto uno spiraglio al suo? Non esiste la certezza delnella parterre del Trono Over di, ma i telespettatori possono sperarci alla luce di alcune dichiarazioni rilasciate all'interno di ...

