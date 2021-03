Test Barhain, day 3: Verstappen chiude in bellezza (Di domenica 14 marzo 2021) Al termine del day 3 dei Test in Barhain, l’ultimo prima dell’inizio del mondiale di F1, la Red Bull sorride. Max Verstappen conclude con il miglior tempo questa tre giorni che vede la RB16B molto in forma. Non sono altrettanto sorridenti i volti in casa Ferrari, in quanto la SF21 non sembra dare le risposte che a Maranello si aspettavano. E non sorride nemmeno Hamilton, il quale non pare troppo a suo agio sulla nuova Mercedes. Questo e altro sono i temi della giornata di oggi sul circuito di Sakhir. Com’è andato il day 3 dei Test in Barhain? Con 1’28?960, il crono in assoluto migliore di tutta la tre giorni, Verstappen fa gioire l’intera squadra Red Bull. Se poi contiamo un’ottimo passo gara (potenziale), e anche il fatto che sia Sergio Perez che le due Alpha Tauri sono andati ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 marzo 2021) Al termine del day 3 deiin, l’ultimo prima dell’inizio del mondiale di F1, la Red Bull sorride. Maxconclude con il miglior tempo questa tre giorni che vede la RB16B molto in forma. Non sono altrettanto sorridenti i volti in casa Ferrari, in quanto la SF21 non sembra dare le risposte che a Maranello si aspettavano. E non sorride nemmeno Hamilton, il quale non pare troppo a suo agio sulla nuova Mercedes. Questo e altro sono i temi della giornata di oggi sul circuito di Sakhir. Com’è andato il day 3 deiin? Con 1’28?960, il crono in assoluto migliore di tutta la tre giorni,fa gioire l’intera squadra Red Bull. Se poi contiamo un’ottimo passo gara (potenziale), e anche il fatto che sia Sergio Perez che le due Alpha Tauri sono andati ...

Advertising

infoitsport : Test Barhain 2021, Leclerc: 'La SF21 si comporta come vogliamo' - autosprint : Test #Barhain 2021, #Leclerc: 'La #SF21 si comporta come vogliamo' ?? - Ansa_ER : F1: test Barhain; torna Alonso, Ricciardo il più veloce. Nella sessione del mattino Sainz è 6/o, Hamilton lontano… - fisco24_info : F1: test Barhain, torna Alonso, Ricciardo il più veloce: Nella sessione del mattino Sainz è 6/o, Hamilton lontano - GDS_it : #F1, dopo l'incidente Alonso torna in pista nei test in Barhain. Ricciardo il più veloce -