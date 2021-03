Premier League 2020 2021 | Iheanacho spazza via lo Sheffield con una tripletta | il Leicester dilaga 5-0

(Di domenica 14 marzo 2021) Ilschianta 5-0 loUnited nel match valevole per la ventottesima giornata di, grazie alla spettacolaredi Kelechi, alla rete di Ayoze Perez e all’autogol di Ethan Ampadu. In un primo tempo molto tirato è la marcatura dell’ex attaccante del Manchester City a rompere gli equilibri, regalando il vantaggio alle Foxes, che nella ripersano: dopo il gol di Perez, infatti,si scatena, mette referto la sua personalee si porta il pallone a casa. Nel finale arriva anche l’autorete di uno sfortunato Ampadu. In virtù di questo risultato iltorna al secondo posto salendo a 56 punti, mentre lo ...

Advertising

DiMarzio : Gli infortuni, il Covid, ora il gol: #Aguero è tornato - sportli26181512 : Leicester-Sheffield United 5-0: Nel match della ventottesima giornata della Premier League, netto successo del Leic… - sportface2016 : #PremierLeague 2020/2021: #Iheanacho spazza via lo #Sheffield con una tripletta, il #Leicester dilaga 5-0 #LEISHU - sportli26181512 : Premier, #Leicester al secondo posto: manita allo Sheffield: Una tripletta di Iheanacho con le firme di Ayoze e Var… - _avvocato : @MattiaInter @bossebasta Il City ha avuto squadre fortissime nei primi anni 00, ha avuto solo la sfiga di giocare i… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Sky Sport

LEICESTER (Inghilterra) - In attesa del match tra Mancester United e West Ham il Leicester asfalta il Birghton per 5 - 0 e si prende il secondo posto dellain solitaria, portandosi momentaneamente a +2 dai ragazzi di Solskjaer. Gli uomini di Rodgers partono con il piede sull'acceleratore e al 12' sfiorano subito il vantaggio con un tiro di Ayoze ...... che non vince dal 4 - 2 casalingo indi domenica 2 dicembre 2018. Da allora il derby è stato giocato altre cinque volte e il Tottenham è in striscia decisamente positiva, grazie a tre ...Leicester-Sheffield United, tabellino e statistiche Premier League, la classifica Il Brighton piega il Southhampton Importante successo esterno in chiave salvezza per il Brighton sul campo del ...Prosegue la Premier League gli incontri della ventottesima giornata. Come di consueto, Vocegiallorossa.it propone ai nostri lettori i risultati e la classifica aggiornata.