Pd | Letta | ' dobbiamo fare un partito che abbia le porte aperte'

Advertising

lauraboldrini : Grazie a Enrico #Letta per aver scelto di guidare il @pdnetwork in una fase così complicata. Dobbiamo rigenerare i… - patriziaprestip : #Letta : dobbiamo essere Progressisti nel merito, riformisti nel metodo, radicali nella individualità. #LettaSegretario - PetrazzuoloF : RT @patriziaprestip: #Letta : dobbiamo essere Progressisti nel merito, riformisti nel metodo, radicali nella individualità. #LettaSegret… - rosad24 : RT @patriziaprestip: #Letta : dobbiamo essere Progressisti nel merito, riformisti nel metodo, radicali nella individualità. #LettaSegret… - MattiaGallo17 : RT @marcodifonzo: Letta: credo nelle coalizioni, quando andati da soli abbiamo perso. Siamo il motore del governo Draghi e intanto dobbiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta dobbiamo

... mettere insieme tutte le energie e le forze cheavere'. Davanti alle tv l'ex premier ... Perè la prima volta al Nazareno dopo sette anni di insegnamento a Parigi. Luigi II, chiamato ......della pandemia - ha affermato- avrà la stessa forza energetica che ha avuto per quelli della mia generazione la caduta del muro di Berlino. La nostra canzone fu 'Wind of changes'. Noi...Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo fare un partito che abbia le porte aperte". Lo dice il candidato segretario del Pd, Enrico Letta, all'assemblea nazionale dem.riformisti nel metodo e radicalità nei comportamenti tra di noi": è la strada tracciata da Enrico Letta nel suo intervento all'assemblea Pd in videoconferenza convocata per eleggerlo segretario con ...