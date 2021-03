Oggi Letta diventa segretario Pd, col sì di tutto il partito (Di domenica 14 marzo 2021) Tutti con Enrico Letta, l'ex premier verrà eletto Oggi segretario Pd, praticamente un'acclamazione visto che lo voteranno tutte le correnti del partito. Non ci sono altri candidati, anche se in teoria fino all'ultimo c'è la possibilità di presentare altri nomi. In queste ore è arrivato anche il sì di 'Left wing', l'area che fa capo a Matteo Orfini, e a questo punto tutta la galassia di correnti del partito voterà per Letta. Il candidato-segretario finora è rimasto praticamente in silenzio, se si esclude un tweet nel quale spiegava di essere al lavoro sull'intervento che terrà Oggi e una visita a sorpresa al circolo Pd di Testaccio, il quartiere di Roma dove vive: "Daje Enri', ripiamose 'sti cocci", recitava lo striscione con cui lo hanno accolto i ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 14 marzo 2021) Tutti con Enrico, l'ex premier verrà elettoPd, praticamente un'acclamazione visto che lo voteranno tutte le correnti del. Non ci sono altri candidati, anche se in teoria fino all'ultimo c'è la possibilità di presentare altri nomi. In queste ore è arrivato anche il sì di 'Left wing', l'area che fa capo a Matteo Orfini, e a questo punto tutta la galassia di correnti delvoterà per. Il candidato-finora è rimasto praticamente in silenzio, se si esclude un tweet nel quale spiegava di essere al lavoro sull'intervento che terràe una visita a sorpresa al circolo Pd di Testaccio, il quartiere di Roma dove vive: "Daje Enri', ripiamose 'sti cocci", recitava lo striscione con cui lo hanno accolto i ...

welikeduel : 'La politica io ce l'ho nel cuore, penso che la richiesta di provare a dare una svolta al PD, di aprire la porta a… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Arriva Letta, candidato unico e assemblea senza dibattito. Nodi irrisolti, polvere sotto… - caterinabiti : Sto ascoltando un ex segretario del @pdnetwork, che ha lasciato il PD ed è in parlamento in un altro partito, dare… - AngelaCavelli : RT @jacopo_iacoboni: Secondo questi sondaggi, la strategia dell’alleanza Pd-M5S-Leu è oggi al 37,1 La destra è al 49% (il centro, sommand… - Lord_Vltor : RT @NatangeloM: Il pianeta dei Dem - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #13marzo #letta #pd #politica #renzi #ItaliaV… -