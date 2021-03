LIVE F1, Test Bahrain day3 in DIRETTA: duello Leclerc-Raikkonen in pista sul passo gara (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Gomma soft nuova per la McLaren di Norris, che si lancia per un ultimo time-attack oppure per una breve simulazione passo gara. 11.49 Leclerc e Raikkonen rientrano insieme ai box e completano così la simulazione gara odierna, con un passo complessivamente molto simile. 11.48 Al termine di un lungo inseguimento, Kimi Raikkonen rallenta e lascia andare via la Ferrari di Leclerc. Simulazione passo gara estremamente positiva in casa Alfa Romeo. 11.46 Dopo 20 giri su questo set di gomme C2, Leclerc comincia a fare più fatica tagliando il traguardo in 1’36?7. Ultimo passaggio in 1’36?3 per Raikkonen. 11.44 ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.50 Gomma soft nuova per la McLaren di Norris, che si lancia per un ultimo time-attack oppure per una breve simulazione. 11.49rientrano insieme ai box e completano così la simulazioneodierna, con uncomplessivamente molto simile. 11.48 Al termine di un lungo inseguimento, Kimirallenta e lascia andare via la Ferrari di. Simulazioneestremamente positiva in casa Alfa Romeo. 11.46 Dopo 20 giri su questo set di gomme C2,comincia a fare più fatica tagliando il traguardo in 1’36?7. Ultimo passaggio in 1’36?3 per. 11.44 ...

