Genoa-Udinese 1-1 | De Paul riprende Pandev al Ferraris

(Di domenica 14 marzo 2021)1-1 nell'anticipo del sabato sera per la 27a giornata di Serie A. Al, rossoblù di Ballardini già in vantaggio al 10' con una rete di, bravo a liberarsi sul primo palo in area con un movimento da centravanti puro. Shomurodov sfiora il bis, poi arriva la reazione dell'di Gotti trascinata da De: il centrocampista argentino al 30' firma il pareggio dagli undici metri. Palo di Behrami al 93'.Risultati (ventisettesima giornata): Lazio-Crotone 3-2, Atalanta-Spezia 3-1, Sassuolo-Verona 3-2, Benevento-Fiorentina 1-4,1-1, 14/3 ore 12.30 Bologna-Sampdoria, Parma-Roma, ore 15 Torino-Inter, ore 18 Cagliari-Juventus, 14/3 ore 20.45 Milan-NapoliClassifica: Inter 62, Milan 56, Juventus, Atalanta 52, Roma 50, ...