Domenica In, Noemi racconta il suo cambiamento: “Un percorso a ostacoli” (Di domenica 14 marzo 2021) Se c’è qualcuna che, sul palco dell’Ariston, è riuscita a calamitare l’attenzione di tutti è Noemi. Serena e radiosa, ha conquistato i telespettatori non solo con la sua ‘Glicine’, canzone che ha presentato al Festival di Sanremo, ma anche con la sua estrema sicurezza. Ed è proprio per questo che Mara Venier ha voluto invitarla a sedersi di fronte a lei a Domenica In per una lunga intervista. Il cambiamento dell’artista, dall’esordio fino ad oggi, è sotto gli occhi tutti: non solo nel fisico, come più volte è stato sottolineato, ma anche nell’anima e, soprattutto, nello sguardo, più sicuro e consapevole. Ciò, che invece, è rimasta immutata, è la sua straordinaria voce. Io sono scaramantica – ha così ammesso Noemi -, però mi sembra di essere contenta. Ci sono periodi nella vita in cui ci sentiamo meno a fuoco, in cui ... Leggi su dilei (Di domenica 14 marzo 2021) Se c’è qualcuna che, sul palco dell’Ariston, è riuscita a calamitare l’attenzione di tutti è. Serena e radiosa, ha conquistato i telespettatori non solo con la sua ‘Glicine’, canzone che ha presentato al Festival di Sanremo, ma anche con la sua estrema sicurezza. Ed è proprio per questo che Mara Venier ha voluto invitarla a sedersi di fronte a lei aIn per una lunga intervista. Ildell’artista, dall’esordio fino ad oggi, è sotto gli occhi tutti: non solo nel fisico, come più volte è stato sottolineato, ma anche nell’anima e, soprattutto, nello sguardo, più sicuro e consapevole. Ciò, che invece, è rimasta immutata, è la sua straordinaria voce. Io sono scaramantica – ha così ammesso-, però mi sembra di essere contenta. Ci sono periodi nella vita in cui ci sentiamo meno a fuoco, in cui ...

Advertising

infoitcultura : Domenica In: anticipazioni oggi 14 marzo. Ospiti: Annalisa, Noemi, Arisa - goddessrafferty : mi sono comprata un leccalecca a forma di gatto per consolarmi dato che ho perso noemi a domenica in - VichyInTypoland : Dopo Domenica In post Sanremo del 2012, dove Noemi dopo che fu costretta ad esibirsi in playback, chiese subito scu… - tesseradipuzzle : Stasera devo recuperare domenica in volevo sentire anche noemi uff - nichoshrimp : Noemi a Domenica In sta proprio dicendo “ma il quattordicesimo posto lo dai a tu sorella” -