Astrazeneca, prof 61enne di Bologna muore 10 giorni dopo il vaccino. La Procura apre un fascicolo (Di domenica 14 marzo 2021) un altro caso. Verrà aperto un fascicolo, da parte della Procura di , sulla morte di un insegnante, , vicepreside dell'istituto secondario di primo grado Veggetti di Vergato nel Bolognese, scomparso ... Leggi su leggo (Di domenica 14 marzo 2021) un altro caso. Verrà aperto un, da parte delladi , sulla morte di un insegnante, , vicepreside dell'istituto secondario di primo grado Veggetti di Vergato nel Bolognese, scomparso ...

Advertising

Giorgiolaporta : Donna di 37 anni di #Gela in gravi condizioni dopo il #vaccino #Astrazeneca. Ma tranquilli è tutto un caso, anzi è… - ladyonorato : Era un altro lotto. Quindi forse il problema non è “il lotto”. - La7tv : #tagada #Astrazeneca, prof. Perno (virologo): 'Non possiamo non essere preoccupati, bisogna andare a fondo. Necessa… - PattiGiuliani : RT @ilmessaggeroit: Astrazeneca, prof 61enne di Bologna muore 10 giorni dopo il vaccino. La Procura apre un fascicolo - Invinctus1 : RT @ilmessaggeroit: Astrazeneca, prof 61enne di Bologna muore 10 giorni dopo il vaccino. La Procura apre un fascicolo -