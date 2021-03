Agguato a Napoli | un morto e un ferito

(Di domenica 14 marzo 2021)nella notte tra il 13 e il 14 marzo 2021. Una persona è morta, un’altra è rimasta ferita. Aperta un’indagine.– Une unin unnella notte tra il 13 e il 14 marzo 2021. La vittima è un ragazzo di 29 anni di Torre del Greco, mentre un 23enne pregiudicato è stato raggiunto da diversi colpi di pistola alle gambe. Il giovane non è in pericolo di vita. La Procura diha aperto un’indagine per ricostruire meglio l’accaduto e risalire all’identità dei killer. L’L’è avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 marzo 2021 nel quartiere Ponticelli. L’allarme è stato lanciato da alcune persone dopo l’esplosione di diversi colpi di arma da fuoco. Le ...

Un uomo è morto ed un altro è rimasto ferito in unnella notte a. Dopo una segnalazione al 113, la Polizia ha trovato a terra, in via Esopo, nel quartiere di Ponticelli, due persone. Giulio Fiorentino, di 30 anni, nato a Torre del Greco,...Read More Flasha Ponticelli, un morto e un ferito 14 Marzo 2021 Un morto e un ferito in unavvenuto la scorsa notte a. I poliziotti sono intervenuti intorno a... Read ...Giulio Fiorentino, 30 anni, è deceduto dopo il trasporto in ospedale. Salvo Vincenzo Di Costanzo, 24 anni, operato per estrarre i proiettili alle gambe e all’inguine ...NAPOLI – La zona rossa non ferma la camorra, sabato di sangue tra le strade di Napoli. Un uomo è morto ed un altro è rimasto ferito in un agguato nella notte a Napoli. Dopo una segnalazione al 113, la ...