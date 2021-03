Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 marzo 2021)DEL 13 MARZOORE 13.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAGROSSI DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SUL RACCORDO, PER UN INCIDENTE IN INTERNA IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SEMPRE SUL RACCORDO CODE PER TRAFFICO IN ESTERNA TRAFIUMICINO E VIA DEL MARE. ALTRO INCIDENTE SULLAFIUMICINO, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. UN TERZO INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE SULLA CASSIA TRA CAPRANICA E CURA DI VETRALLA NEI DUE SENSI. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DA TOGLIATTI AL RACCORDO, COMPLICI ANCHE LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO STESSO PER L’INCIDENTE IN INTERNA. PRIMA DI CONCLUDERE RICORDIAMO CHE DA LUNEDI’ 15 MARZO IL ...