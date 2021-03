Torino-Inter, Nicola in conferenza: “Non abbiamo nulla da perdere” (Di sabato 13 marzo 2021) Davide Nicola in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Inter, match della 27a giornata della Serie A Giornata di vigilia per il Torino di Davide Nicola che domani ospiterà l’Inter allo ‘Stadio Olimpico Grande Torino’ nell’ottava giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. L’allenatore dei granata ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. Domani lutto al braccio?Sì, è mancato Marino Lombardo che ha costruito molto nella storia del Toro. Quando ha vinto la coppa Italia, io non ero nato, mentre allo scudetto io avevo tre anni. La storia deve darci appigli e valori per la storia da seguire. Quali sono gli accorgimenti per domani?Serve giocare da squadra, ... Leggi su intermagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Davideinstampa alla vigilia di, match della 27a giornata della Serie A Giornata di vigilia per ildi Davideche domani ospiterà l’allo ‘Stadio Olimpico Grande’ nell’ottava giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. L’allenatore dei granata ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetastampa pre-partita. Ecco le sue parole. Domani lutto al braccio?Sì, è mancato Marino Lombardo che ha costruito molto nella storia del Toro. Quando ha vinto la coppa Italia, io non ero nato, mentre allo scudetto io avevo tre anni. La storia deve darci appigli e valori per la storia da seguire. Quali sono gli accorgimenti per domani?Serve giocare da squadra, ...

Advertising

Inter : ????? | ALLENAMENTO Prosegue il lavoro dei nerazzurri in vista della trasferta di Torino ?? Ecco le foto della sedu… - Inter : ?? | ARBITRO Verso #TorinoInter: Valeri dirigerà la partita in programma domenica alle 15 ?? - Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo nel pomeriggio, al lavoro verso #TorinoInter ?? Guarda qui la gallery completa ??… - ItaSportPress : Torino, Nicola: 'Difficile che l'Inter lasci punti per strada, ma vogliamo metterla in difficoltà' -… - 1rfantastic : RT @SempreIntercom: Preview – Torino Vs Inter: The Nerazzurri’s Scudetto March Continues -