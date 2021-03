Real Madrid | Sergio Ramos torna in campo dopo l’infortunio

(Di sabato 13 marzo 2021)incon la maglia delun mese di stop dovuto al suo infortunio al ginocchioto nella formazione delper la prima volta da quando ha subito un intervento chirurgico al ginocchio il mese scorso. Il centrale spagnolo è stato infatti scelto nell’undici iniziale da Zidane per la sfida che vedrà i merengues affrontare l’Elche questo pomeriggio. Leggi su Calcionews24.com

Sergio Ramos torna in campo con la maglia del Real Madrid dopo un mese di stop dovuto al suo infortunio al ginocchio e al conseguente intervento chirurgico ...