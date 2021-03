Pioli | “Il Napoli gioca un bel calcio e si è compattato di nuovo | è una delle più forti”

(Di sabato 13 marzo 2021) Stefano, allenatore del Milan, ha presentato così la partita colin conferenza stampa. Ilun bel, ha qualità, dopo un momento delicato si èdi. Resta unaformazioni piùdella Serie A. Difficile che rivedrete lo stesso Milan di Verona, perché si tratta di due avversari molto diversi nelle posizioni e nelle interpretazioni della gara. Il rinvio di Juve-? Su quello che fanno gli altri è meglio che commentiate voi. Gattuso è stato un buon allenatore al Milan. Romagnoli si è allenato a parte, è in dubbio come Calabria. Recuperiamo Theo Hernandez, Rebic e Calhanoglu, mentre per Mandzukic, Ibrahimovic e Bennacer se ne parla la prossima settimana. Zlatan è il ...

Conferenza stampa: le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia della sfida tra Milan ein programma domani a San ...Niente più emergenza in vista del match con il. Ad esempio Stefanosicuramente potrà fare affidamento su Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez . Ancora da attendere invece per Zlatan ...Il big match del turno di Serie A va di scena a San Siro tra il Milan di Pioli e il Napoli di Gattuso, in campo per due obiettivi differenti. «Il Napoli è una squadra che gioca un ...Dopo la bella figura all'Old Trafford in Europa League, il Milan torna a San Siro e aspetta il Napoli. Un big match importante per ... Alla vigilia, Mister Pioli ha presentato questa sfida in ...