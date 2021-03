Parma-Roma, i 23 convocati di Fonseca: assenti Mkhitaryan e Smalling (Di sabato 13 marzo 2021) Paulo Fonseca ha diramato una lista di 23 convocati, in vista di Parma-Roma, impegno valevole per la ventisettesima giornata della Serie A 2020/2021. Tra i giallorossi non vi saranno Henrikh Mkhitaryan e Chris Smalling, fermati da guai fisici, gravi assenze per il possibile 11 schierabile dal tecnico lusitano. Di seguito gli atleti giallorossi chiamati in causa per la trasferta emiliana. convocati Roma Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato. Difensori: Mancini, Kumbulla, Spinazzola, Bruno Peres, Ibanez, Karsdorp, Santon, Reynolds, Fazio, Calafiori. Centrocampisti: Pellegrini, Villar, Diawara, Cristante, Pastore. Attaccanti: Dzeko, Borja Mayoral, El Shaarawy, Pedro, Perez. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Pauloha diramato una lista di 23, in vista di, impegno valevole per la ventisettesima giornata della Serie A 2020/2021. Tra i giallorossi non vi saranno Henrikhe Chris, fermati da guai fisici, gravi assenze per il possibile 11 schierabile dal tecnico lusitano. Di seguito gli atleti giallorossi chiamati in causa per la trasferta emiliana.Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato. Difensori: Mancini, Kumbulla, Spinazzola, Bruno Peres, Ibanez, Karsdorp, Santon, Reynolds, Fazio, Calafiori. Centrocampisti: Pellegrini, Villar, Diawara, Cristante, Pastore. Attaccanti: Dzeko, Borja Mayoral, El Shaarawy, Pedro, Perez. SportFace.

Advertising

RobertoBurioni : Se io da Milano parto per Roma e arrivato a Parma buco uno pneumatico è sfortuna. Se io da Milano parto per Roma e… - DiMarzio : #ASRoma, problema alla coscia per #Smalling: out con il #Parma - _Carabinieri_ : #Carabinieri Roma, coadiuvati dai colleghi di Brescia, Modena, Macerata, Genova, Parma, Reggio Calabria, arrestano… - LAROMA24 : Parma-Roma, i convocati di D'Aversa: out Gervinho, Cornelius, Gagliolo e Inglese #AsRoma - ilRomanistaweb : #ParmaRoma, i convocati di Fonseca: out Mkhitaryan, ci sono Pastore e Fazio Il tecnico giallorosso ha reso noto l'… -