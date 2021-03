NFL – I prospetti del draft 2021 | Teven Jenkins

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 13 marzo 2021) Grazie al suo rendimento durante le quattro stagioni al college,si è guadagnato un posto tra i migliori offensive linemen presenti nella classe del. L’offensive tackle è cresciuto parecchio, giocando sulla linea d’attacco degli Oklahoma State Cowboys, e ha il potenziale necessario per potersi affermare anche in NFL, grazie al suo mix di atletismo ed esplosività. Chi è? Durante il suo anno da senior alla Topeka High School, in Kansas,riceve la valutazione di tre stelle e diverse offerte dai college della nazione, tra cui quella della Kansas State. All’università del suo stato natale, però, preferisce quella dell’Oklahoma e, nel 2016, firma con la Oklahoma State. Il primo anno, opta per non scendere in campo, per poi ...