Napoli | accoltella moglie e scappa ma poi si costituisce | lei è grave

commenta Ha accoltellato diverse volte la moglie in casa a Napoli e poi è fuggito: la donna, una 40enne, è ricoverata in condizioni molto gravi e sta per essere sottoposta ad un intervento chirurgico

commenta Ha accoltellato diverse volte la moglie in casa ae poi è fuggito: la donna, una 40enne, è ricoverata in condizioni molto gravi e sta per essere sottoposta ad un intervento chirurgico all'ospedale Cardarelli. La fuga del marito è invece durata ...LA STORIA, le 'Guerriere' del rione Sanità ricordano... LA DECISIONE Cardito, bimbo ucciso a bastonate dal patrigno: la madre resta in... Ricordate cosa accadde a pochi metri dalla Basilica e ...Napoli, 13 marzo 2021 - È in fin di vita la giovane che stamani ... da parte delle équipes del Trauma Center e di Chirurgia Toracica. La donna sarebbe stata accoltellata dal compagno nella loro ...Pinotto, 43 anni, ed Ornella, 39, vivono insieme da qualche tempo. La vittima è madre di un minore e si sta sottoponendo in queste ore ad una delicata operazione ...